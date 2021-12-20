У Житомирській області в результаті ДТП загинули три людини

14:16 22 березень Київ, Україна

Водій легкового автомобіля «Volkswagen» з пасажирами на значній швидкості зачепив попутне авто, в результаті чого некерована машина влетіла під вантажівку, припарковану на узбіччі.

ДТП загинули три людини, один з пасажирів з травмами в лікарні.

Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції у понеділок, 22 березня.

"Попередньо встановлено, що близько 1:00 ночі водій автомобіля Volkswagen Passat, 20-річний місцевий житель, рухаючись по вул. Київській в м. Коростишів на значній швидкості, намагався здійснити випередження попутного автомобіля Chevrolet Aveo по правій смузі руху. Після бокового зіткнення з ним некерований Volkswagen винесло до відбійника, де легковик влетів під автопоїзд DAF з напівпричепом", - йдеться в повідомленні.

В результаті ДТП загинули водій Volkswagen і двоє його пасажирів: 21-річний чоловік і 16-річна дівчина, всі жителі Коростишева.



Третього 21-річного пасажира цієї ж машини з тілесними ушкодженнями госпіталізували в лікарню.

"У травмованого чоловіка за результатами медичного обстеження зафіксовано стан алкогольного сп'яніння в 1,99 проміле. Визначення стану, в якому знаходилися загиблі водій і пасажири Volkswagen, зараз триває", - розповіли в поліції.

Інші учасники ДТП, водій та пасажир Chevrolet і водій вантажівки, не постраждали. Їхні автомобілі отримали механічні пошкодження.