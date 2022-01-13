У Житомирській області намагалися підірвати потяг з пальним

22:15 31 серпень Київ, Україна

СБУ відкрила провадження за фактом підриву залізничного шляху в Житомирській області, по якому рухався вантажний потяг з паливом.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

На перегоні «Сокорики-Бехи» під час руху поїзда, який транспортував з Білорусі 64 вагона з бензином і дизельним паливом, стався вибух, в результаті якого деформовані рейки та пошкоджені залізничні шпали. Жертв немає.



На перегоні «Сокорики-Бехи» під час руху поїзда, який транспортував з Білорусі 64 вагона з бензином і дизельним паливом, стався вибух, в результаті якого деформовані рейки та пошкоджені залізничні шпали. Жертв немає.

На місці події працює спільна слідчо-оперативна група управлінь СБУ та Національної поліції в Житомирській області, а також співробітники вибухотехнічної служби.

Обставини скоєння злочину розслідуються слідчими органів безпеки по ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.



СБУ просить всіх можливих свідків терористичного акту повідомити на умовах конфіденційності будь-яку важливу для слідства інформацію телефоном «гарячої лінії» (0412) 47-21-52 та (096) 563-02-07.