У Житомирській області намагалися підірвати потяг з пальним

СБУ відкрила провадження за фактом підриву залізничного шляху в Житомирській області, по якому рухався вантажний потяг з паливом.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
На перегоні «Сокорики-Бехи» під час руху поїзда, який транспортував з Білорусі 64 вагона з бензином і дизельним паливом, стався вибух, в результаті якого деформовані рейки та пошкоджені залізничні шпали. Жертв немає.
На місці події працює спільна слідчо-оперативна група управлінь СБУ та Національної поліції в Житомирській області, а також співробітники вибухотехнічної служби.
Обставини скоєння злочину розслідуються слідчими органів безпеки по ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.
СБУ просить всіх можливих свідків терористичного акту повідомити на умовах конфіденційності будь-яку важливу для слідства інформацію телефоном «гарячої лінії» (0412) 47-21-52 та (096) 563-02-07.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі