У Житомирській області невідомий розстріляв подружню пару
11:36 08 червень Київ, Україна
Вночі 8 червня в одному з сіл на території Коростишівської громади Житомирського району невідомий стріляв у подружжя.
В результаті інциденту загинув чоловік, жінка доставлена в лікарню, повідомляє поліція області 8 червня.
"Близько 00:30 в поліцію надійшло повідомлення від жительки с.Грубське про стрілянину... Попередньо встановлено, що 8 червня, близько 00:25, невідомий зовні через вікно стріляв в кімнату приватного будинку. На той момент там знаходилися чоловік і жінка, відпочивали. Від отриманих травм загинула людина, 1974 року народження. Його дружина, 1982 року народження, отримала вогнепальні поранення і без свідомості доставлена в реанімаційне відділення лікарні", - йдеться в повідомленні.
При цьому в іншій кімнаті будинку перебувала 12-річна донька подружжя.
Поліціянти встановлюють причетних осіб та їхнє місцезнаходження. Відкрито справу за статтею умисне вбивство (ст. 115).
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