У Житомирській області невідомий розстріляв подружню пару

Вночі 8 червня в одному з сіл на території Коростишівської громади Житомирського району невідомий стріляв у подружжя.

В результаті інциденту загинув чоловік, жінка доставлена в лікарню, повідомляє поліція області 8 червня.

"Близько 00:30 в поліцію надійшло повідомлення від жительки с.Грубське про стрілянину... Попередньо встановлено, що 8 червня, близько 00:25, невідомий зовні через вікно стріляв в кімнату приватного будинку. На той момент там знаходилися чоловік і жінка, відпочивали. Від отриманих травм загинула людина, 1974 року народження. Його дружина, 1982 року народження, отримала вогнепальні поранення і без свідомості доставлена в реанімаційне відділення лікарні", - йдеться в повідомленні.