У Житомирі затримали групу фальшивомонетників

18:17 13 квітень Київ, Україна

Сьогодні вранці на одному з житомирських ринків співробітниками поліції були арештовані троє чоловіків. Всі троє підозрюються у збуті фальшивої валюти.



Про це повідомляє пресслужба Житомирської обласної прокуратури.



Фальшивовалютників затримали вранці в центрі Житомира, на території Житнього ринку, відразу після продажу ними 300 фальшивих купюр доларів США.



За даними слідства, незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом підробленої іноземної валюти у вигляді банкнот займалася група жителів Житомирщини, 1970-1980 років народження. Попередньо встановлено, що тільки останнім часом вони продали різним громадянам більше однієї тисячі фальшивих доларів.



Проводяться обшуки за місцями проживання затриманих, встановлюється їхня причетність до скоєння інших злочинів.