У Житомирі затримали двох здирників

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Правоохоронці Житомира затримали двох осіб за фактом вимагання грошових коштів, зловмисники під загрозою знищення майна вимагали від бізнесмена 17,5 тисячі доларів США.

Про це в середу, 2 червня, повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.



За даними слідства, затримані вимагали від приватного підприємця 17 500 доларів США нібито боргових зобов'язань перед іншою особою, погрожуючи знищенням майна.

"Правоохоронці затримали їх в Житомирі під час отримання частини раніше обумовленої суми - 5 тис. доларів США", - йдеться в повідомленні.

Зараз вирішується питання про повідомлення про підозру і обрання запобіжного заходу.



Відзначається, що раніше щодо одного з фігурантів кримінального провадження обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, за повернення якого інші особи також вимагали грошові кошти і були затримані.