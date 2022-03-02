У Житомирі затримали двох здирників

18:17 02 червень Київ, Україна

Правоохоронці Житомира затримали двох осіб за фактом вимагання грошових коштів, зловмисники під загрозою знищення майна вимагали від бізнесмена 17,5 тисячі доларів США.
 
Про це в середу, 2 червня, повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, затримані вимагали від приватного підприємця 17 500 доларів США нібито боргових зобов'язань перед іншою особою, погрожуючи знищенням майна.
"Правоохоронці затримали їх в Житомирі під час отримання частини раніше обумовленої суми - 5 тис. доларів США", - йдеться в повідомленні.
Зараз вирішується питання про повідомлення про підозру і обрання запобіжного заходу.

Відзначається, що раніше щодо одного з фігурантів кримінального провадження обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, за повернення якого інші особи також вимагали грошові кошти і були затримані.