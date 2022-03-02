У Житомирі затримали двох здирників

Правоохоронці Житомира затримали двох осіб за фактом вимагання грошових коштів, зловмисники під загрозою знищення майна вимагали від бізнесмена 17,5 тисячі доларів США.
Про це в середу, 2 червня, повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
За даними слідства, затримані вимагали від приватного підприємця 17 500 доларів США нібито боргових зобов'язань перед іншою особою, погрожуючи знищенням майна.
Зараз вирішується питання про повідомлення про підозру і обрання запобіжного заходу.
Відзначається, що раніше щодо одного з фігурантів кримінального провадження обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, за повернення якого інші особи також вимагали грошові кошти і були затримані.
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