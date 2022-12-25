У Житомирі юрисконсульту повідомлено про підозру у виправданні агресора

09:14 25 грудня Київ, Україна

У Житомирі юрисконсульту держустанови повідомили про підозру щодо виправдання агресора. Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

Наслідком встановлено, що 47-річний мешканець Житомира, який працює юрисконсультом у регіональному управлінні одного з держагентств, наприкінці березня розповсюджував наративи держави-агресора. Зокрема, під час робочого дня, перебуваючи у дворі державної установи, переконував свого керівника, що окуповані на той час території кількох міст та областей України потрібно віддати росії.

Юрисконсульта повідомили про підозру та усунули з посади.

Раніше повідомлялося, що п'ять екс-офіцерів підуть під суд за держзраду та дезертирство.