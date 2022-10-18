У Житомирі зникло світло внаслідок ракетного удару

Вранці 18 жовтня війська росії вдарили по об'єкту енергозабезпечення Житомира.
Про це повідомили заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, міський голова Житомира Сергій Сухомлин.
Ракетний обстріл стався близько 8:45.
Мер Житомира підтвердив влучання та повідомив, що місто залишилося без електроенергії та води.
Лікарні було переведено на резервне живлення.
Пізніше Сухомлин повідомив про двох поранених у результаті трьох "прильотів" по Житомиру.
Станом на 10.40 електропостачання в лікарнях Житомира відновлено, світло поступово з'являється в різних районах міста.
Воду поки що зможуть подавати в перші поверхи, в гідранти та колодязі.
Електротранспорт працювати у вівторок не буде.
Мер Житомира підтвердив влучання та повідомив, що місто залишилося без електроенергії та води.
Лікарні було переведено на резервне живлення.
Пізніше Сухомлин повідомив про двох поранених у результаті трьох "прильотів" по Житомиру.
Станом на 10.40 електропостачання в лікарнях Житомира відновлено, світло поступово з'являється в різних районах міста.
Воду поки що зможуть подавати в перші поверхи, в гідранти та колодязі.
Електротранспорт працювати у вівторок не буде.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі