У Житомирі зникло світло внаслідок ракетного удару

11:55 18 жовтня Київ, Україна

Вранці 18 жовтня війська росії вдарили по об'єкту енергозабезпечення Житомира.


Про це повідомили заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, міський голова Житомира Сергій Сухомлин.
 
"Попередньо 2 прильоти в об'єкт енергозабезпечення. Працює ДСНС", - зазначив він.
 
Ракетний обстріл стався близько 8:45.

Мер Житомира підтвердив влучання та повідомив, що місто залишилося без електроенергії та води.

Лікарні було переведено на резервне живлення.

Пізніше Сухомлин повідомив про двох поранених у результаті трьох "прильотів" по Житомиру.

Станом на 10.40 електропостачання в лікарнях Житомира відновлено, світло поступово з'являється в різних районах міста.

Воду поки що зможуть подавати в перші поверхи, в гідранти та колодязі.

Електротранспорт працювати у вівторок не буде.