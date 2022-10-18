У Житомирі зникло світло внаслідок ракетного удару

11:55 18 жовтня Київ, Україна

Вранці 18 жовтня війська росії вдарили по об'єкту енергозабезпечення Житомира.



Про це повідомили заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

"Попередньо 2 прильоти в об'єкт енергозабезпечення. Працює ДСНС", - зазначив він.

Ракетний обстріл стався близько 8:45.



Мер Житомира підтвердив влучання та повідомив, що місто залишилося без електроенергії та води.



Лікарні було переведено на резервне живлення.



Пізніше Сухомлин повідомив про двох поранених у результаті трьох "прильотів" по Житомиру.



Станом на 10.40 електропостачання в лікарнях Житомира відновлено, світло поступово з'являється в різних районах міста.



Воду поки що зможуть подавати в перші поверхи, в гідранти та колодязі.



Електротранспорт працювати у вівторок не буде.