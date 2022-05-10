У Житомирі відбулося скидання 7 тисяч кубів неочищених стічних вод в річку Тетерів

10:39 08 серпня Київ, Україна

Річка Тетерів, яка проходить через весь Житомир , стала місцем зливу 7 000 кубометрів нечистот. Вони потрапили в річку через поломку на центральній насосній станції міста.

Про це напередодні повідомила міськрада Житомира.



Зазначено, що через НП на колекторі головної каналізаційної насосної станції було скликано позачергове засідання міськради. Було прийнято рішення проводити аналізи води в річці кожну годину. А в разі, якщо рівень кисню у водосховищі Відсічне знизиться, то рівень скидання води знизять до 3,05 кубометра.



За фактом аварії вже почали службове розслідування. Відомо, що воду з машинного залу вже відкачали і ведуться роботи по заміні двигунів насосної станції.



У свою чергу ДСНС уточнює, що в Житомирі стався порив напірного каналізаційного колектора (800 мм) і вийшов з ладу насос каналізаційної насосної станції, в результаті чого сталося скидання неочищених стічних вод в річку Тетерів.



Водопостачання Житомира не припинялося. До ремонтних робіт залучено 12 осіб та три одиниці техніки місцевого водоканалу.