У Житомирі під час затримання хуліган двічі вистрілив сам у себе

08:13 18 квітень Київ, Україна

За інформацією пресслужби Патрульної поліції Житомирської області, вчора, 17 квітня, в Житомирі чоловік скоїв подвійний самостріл. У момент затримання за хуліганство він спробував втекти від поліціянтів і зробив два постріли зі свого пістолета, поранивши собі долоні і обличчя.

Так, на службу 102 надійшло повідомлення про невідомого, який здійснював хуліганські дії на одній з вулиць міста. Прибувши на місце подій, патрульні виявили порушника, який на їхню вимогу зупинитися почав тікати.

"Під час переслідування утікач дістав з кишені пістолет і зробив два постріли, чим заподіяв собі поранення долоні та обличчя. Від отриманих травм чоловік втратив свідомість", - зазначено в повідомленні.

Стрільця госпіталізували.

Слідчі вилучили пістолет, з якого були здійснені постріли. Попередньо, це револьвер Флобер. Розпочато перевірку всіх обставин події.