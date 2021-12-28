У Житомирі під час затримання хуліган двічі вистрілив сам у себе

За інформацією пресслужби Патрульної поліції Житомирської області, вчора, 17 квітня, в Житомирі чоловік скоїв подвійний самостріл. У момент затримання за хуліганство він спробував втекти від поліціянтів і зробив два постріли зі свого пістолета, поранивши собі долоні і обличчя.
Так, на службу 102 надійшло повідомлення про невідомого, який здійснював хуліганські дії на одній з вулиць міста. Прибувши на місце подій, патрульні виявили порушника, який на їхню вимогу зупинитися почав тікати.
Стрільця госпіталізували.
Слідчі вилучили пістолет, з якого були здійснені постріли. Попередньо, це револьвер Флобер. Розпочато перевірку всіх обставин події.
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