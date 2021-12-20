У Житомирі пошкодили меморіал Героям Небесної Сотні, вандал потрапив на камери

14:43 15 березень Київ, Україна

В ніч з 14 на 15 березня невідомий чоловік вчинив акт вандалізму щодо меморіалу Героям Небесної Сотні в Житомирі

Голова Житомирської обласної ради Володимир Федоренко звернувся із заявами з цього факту в поліцію і Службу безпеки України, повідомив він сам в Facebook. При цьому обласна поліція вказала, що вандал потрапив на відео.

"Вандали осквернили не тільки пам'ятник, але і саму пам'ять... Мною написано заяву до керівника ГУ Нацполіції в Житомирській області та начальнику управління СБ України в Житомирській області щодо цього кричущого факту", - повідомив Федоренко.

У поліції уточнили, що мова йде про пам'ятник, встановлений на площі Корольова. Пошкодження пам'ятника виявили вранці 15 березня працівники комунального підприємства по експлуатації адмінбудинків Житомирської обласної ради і повідомили в поліцію.

За допомогою камер відеоспостереження поліціянти встановили точний час правопорушення - 14 березня, 8:59. Також на записах знято обличчя хлопця.