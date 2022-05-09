У Затоці невідомі підпалили базу відпочинку

14:44 07 грудня Київ, Україна

7 листопада в Затоці Одеської області невідомі підпалили базу відпочинку «Чорноморські зорі», в результаті вигоріло 500 кв. м площі.

Про пожежу рятувальникам повідомили о 5:37, як з'ясувалося, сталося загоряння чотирьох одноповерхових дерев'яних будинків для відпочинку. О 6:25 пожежники вогонь локалізували і о 07:10 ліквідували пожежу.

Відзначається, що загиблих і постраждалих немає. Передбачувана причина пожежі - підпал. Збиток встановлюється. Від ДСНС залучалися 3 одиниці техніки та 21 особа особового складу.

Зараз поліція з'ясовує всі подробиці.