У Затоці невідомі підпалили базу відпочинку

14:44 07 грудня Київ, Україна

7 листопада в Затоці Одеської області невідомі підпалили базу відпочинку «Чорноморські зорі», в результаті вигоріло 500 кв. м площі.
 
Про пожежу рятувальникам повідомили о 5:37, як з'ясувалося, сталося загоряння чотирьох одноповерхових дерев'яних будинків для відпочинку. О 6:25 пожежники вогонь локалізували і о 07:10 ліквідували пожежу.
 
Відзначається, що загиблих і постраждалих немає. Передбачувана причина пожежі - підпал. Збиток встановлюється. Від ДСНС залучалися 3 одиниці техніки та 21 особа особового складу.
фото: пожар на базе отдыха в Затоке
Зараз поліція з'ясовує всі подробиці.
 
фото: пожарные тушат базу отдыха в затоке
 