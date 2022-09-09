У Запорізькій області військові Росії протягом доби зруйнували 28 цивільних об'єктів

18:17 09 вересня Київ, Україна

8 вересня у Запорізькій області російські окупанти зруйнували 28 цивільних об'єктів у 23 населених пунктах. Також вони обстріляли українські позиції з танків, реактивної та ствольної артилерії по всій лінії фронту, проте основні зусилля росіяни зосереджують на утриманні зайнятих рубежів.



Про це повідомила Національна поліція України.



За добу співробітники поліції задокументували 28 повідомлень про наслідки обстрілу запорізького краю.. Більшість заяв надійшла від мешканців Оріхівщини. Жителі райцентру та Малої Токмачки повідомили про зруйновані будинки, багатоповерхівки та інші об'єкти

громадянської інфраструктури.

До органів поліції надійшла інформація про артилерійський обстріл Гуляйполя. Збройна атака тривала кілька днів, внаслідок чого пошкодження зазнали житлові будинки, приміщення магазину, а також кілька будівель на території дитсадка.



Громадяни також повідомили про наслідки обстрілів Рівного та Яблучного Пологівського району. Там окупанти знищували будинки,

господарські будівлі та присадибну територію.

Минулої доби проводилася евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Виїхали 1137 осіб, із них 235 – діти.