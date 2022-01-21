У Запорізькій області в результаті ДТП згоріли дві людини

14:17 07 вересень Київ, Україна

На трасі Харків-Сімферополь у Запорізькій області зіткнулися два авто, в результаті ДТП один з транспортних засобів загорівся, що призвело до загибелі водія та пасажира.

Про це УНН повідомляє відділ комунікації поліції в Запорізькій області.

"У поліцію надійшло повідомлення про ДТП поблизу селища міського типу Степногірськ: сталося зіткнення двох автомобілів Mazda CX і Daewoo. В результаті аварії автомобіль Daewoo загорівся, що стало причиною смерті водія 1993 року народження та пасажира 1995 року народження", - йдеться в повідомленні.

39-річний водій автомобіля Mazda CX 1981 року та чотири його пасажири - 26-річна жінка та троє дітей: хлопчик 2010 року народження та дві дівчинки 2008 і 2019 років народження госпіталізовані в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості, додали в поліції.



За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція за цією статтею передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.



Транспортні засоби вилучені. Водій Mazda CX затриманий в порядку ст. 208 КПК України.