У Запорізькій області українцям перестали виплачувати соцвиплати

08:41 25 січня Київ, Україна

Росіяни припинили соціальні виплати в окупованих Мелітополі, Бердянську та Токмаку Запорізької області.



Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни припинили соціальні виплати, залишивши людей без грошей. Окупанти пояснюють це нестачею рублів та обіцяють виправити ситуацію, але терміни не повідомляють. Виплат немає в Мелітополі, Бердянську та Токмаку", - зазначає ЦНС.

За даними ЦНС, українські соцвиплати мешканцям окупованого півдня прийшли вчасно, проте росіяни намагаються заборонити рух гривні, через що влаштовують рейди.