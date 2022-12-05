У Запорізькій області загинули двоє людей внаслідок ракетного удару

15:41 05 грудня Київ, Україна

На тлі масштабної повітряної тривоги по Україні у Запорізькій області зафіксували ракетний удар.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

Вибухи пролунали у селі Новософіївка Запорізької області. Зруйновано кілька приватних будинків. Двоє людей загинули, ще двоє зазнали поранень.
 
"ДСНС та швидка вже працюють на місці події", - зазначив Тимошенко.