У Запорізькій області загинули двоє людей внаслідок ракетного удару

15:41 05 грудня Київ, Україна

На тлі масштабної повітряної тривоги по Україні у Запорізькій області зафіксували ракетний удар.



Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.



Вибухи пролунали у селі Новософіївка Запорізької області. Зруйновано кілька приватних будинків. Двоє людей загинули, ще двоє зазнали поранень.