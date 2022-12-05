У Запорізькій області загинули двоє людей внаслідок ракетного удару

На тлі масштабної повітряної тривоги по Україні у Запорізькій області зафіксували ракетний удар.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.
Вибухи пролунали у селі Новософіївка Запорізької області. Зруйновано кілька приватних будинків. Двоє людей загинули, ще двоє зазнали поранень.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.
Вибухи пролунали у селі Новософіївка Запорізької області. Зруйновано кілька приватних будинків. Двоє людей загинули, ще двоє зазнали поранень.
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