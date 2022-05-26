У Запорізькій області окупанти виплачують пенсію у рублях

09:44 26 травня Київ, Україна

У Михайлівській громаді Василівського району Запорізької області російські загарбники почали виплачувати пенсію у рублях.



Про це повідомляють у Запорізькій ОВА.



Повідомляється, що виплати здійснюють в індивідуальному порядку і "за дзвінком" - щоб "не створювати черги".