У Запорізькій області окупанти виплачують пенсію у рублях
09:44 26 травня Київ, Україна
У Михайлівській громаді Василівського району Запорізької області російські загарбники почали виплачувати пенсію у рублях.
Про це повідомляють у Запорізькій ОВА.
Повідомляється, що виплати здійснюють в індивідуальному порядку і "за дзвінком" - щоб "не створювати черги".
"Втім, є ймовірність, що таких "індивідуальних виплат" зовсім мало і це намагаються приховати. Також росіяни в Михайлівці змушують підприємців розраховуватися як гривнями, так і рублями. Якщо хтось відмовиться, то загрожують штрафними санкціями", - йдеться у повідомленні ОВА.
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