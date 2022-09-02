У Запорізькій області обстріляли евакуаційну колону

У Запорізькій області росія вдарила в "сірій зоні" по евакуаційній колоні, з метою залякати мирних жителів, які намагаються виїхати на підконтрольну Україні територію.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.
За його словами, обійшлося без потерпілих. Мер додав, що окупанти намагаються в такий спосіб залякати людей, щоб ті боялися їхати, адже після Мелітополя люди їдуть до Василівки, звідки вже потрапляють на підконтрольну Україні територію.
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