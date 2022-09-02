У Запорізькій області обстріляли евакуаційну колону

18:22 30 серпня Київ, Україна

У Запорізькій області росія вдарила в "сірій зоні" по евакуаційній колоні, з метою залякати мирних жителів, які намагаються виїхати на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.

"Вчора росіяни навмисно випустили дуже велику кількість автомобілів із Василівки та у сірій зоні розстріляли колону з нашими цивільними жителями. На відстані 50-100 метрів від авто були вибухи, люди змушені були вискакувати з автомобілів, ховатися під машинами", - зазначив він.

За його словами, обійшлося без потерпілих. Мер додав, що окупанти намагаються в такий спосіб залякати людей, щоб ті боялися їхати, адже після Мелітополя люди їдуть до Василівки, звідки вже потрапляють на підконтрольну Україні територію.