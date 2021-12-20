У Запорізькій області 29 листопада сталася смертельна ДТП: троє людей загинули, ще одна людина отримала тілесні ушкодження (ФОТО)

11:23 29 листопад Київ, Україна





Про це



До чергової частини відділу поліції № 6 (Запорізький) Запорізького районного управління поліції 29 листопада близько 7:50 надійшло повідомлення про ДТП зі смертельними наслідками поблизу села Красний Яр.



На місце події виїхала слідча група поліції. Також були задіяні слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту, рятувальники ДСНС та медичний персонал. Аварія сталася внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів. Водій та двоє пасажирів легковика ВАЗ загинули на місці, водія "Skoda Oсtavia" з травмами госпіталізовано. Відкрито кримінальне провадження.Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.До чергової частини відділу поліції № 6 (Запорізький) Запорізького районного управління поліції 29 листопада близько 7:50 надійшло повідомлення про ДТП зі смертельними наслідками поблизу села Красний Яр.На місце події виїхала слідча група поліції. Також були задіяні слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту, рятувальники ДСНС та медичний персонал.



Попередньо встановлено, що близько 7.40 водій автомобіля «ВАЗ 2108» здійснював рух проїжджою частиною автодороги «Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь» з боку Запоріжжя у напрямку Дніпра у правій смузі руху. У салоні його автомобіля, як пасажири, знаходилися жінка 1949 року народження і чоловік 1956 року. У цей самий час у попутному напрямку лівою смугою здійснював рух водій автомобіля «Skoda Oсtavia» 1986 року народження. У його машині пасажирів не було.



