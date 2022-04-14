У Запорізькій і Одеській областях виявлені схрони із зброєю і вибухівкою

17:52 16 липня Київ, Україна

Співробітники СБУ виявили в Запорізькій і Одеській областях чотири схрони із засобами ураження, один з яких облаштували бойовики так званих «Л/ДНР».
 
Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За оперативними даними, схованку на території Бердянського району в 2014 році облаштували сепаратисти так званих "Л/ДНР" для проведення диверсій.
Тайник був прихований в лісосмузі поблизу одного з селищ. Зі схованки правоохоронці вилучили:
  • тротилові шашки загальною вагою майже 3 кг;
  • 15 реактивних протитанкових гранат;
  • 57 гранат Ф-1;
  • РГД-5 і РГН;
  • 20 г гексогену;
  • 1 тисячу патронів калібру 5,45 мм.
У другій схованці, яка була обладнана в лісосмузі недалеко міжнародного аеропорту Запоріжжя, виявлено:
  • пластичну вибухову речовину вагою 120 г;
  • 8 детонаторів;
  • 2 реактивні протитанкові гранати;
  • 3 гранати Ф-1 і РГД-5;
  • 9 магазинів до автоматичної зброї;
  • майже 2 тис. патронів різного калібру.
Ще один тайник співробітники СБУ виявили в лісопарку, майже в центрі Мелітополя. У схованці було виявлено:
  • 15 корпусів гранат Ф-1 і РГД;
  • майже триста патронів калібру 5,45 мм.
Отримані кошти ураження направлені на експертизу.

Крім того, співробітники СБУ виявили в Одеській області неподалік Київського шосе схованку зі зброєю та боєприпасами.

При огляді схованки правоохоронці виявили:
  • 2 реактивні протитанкові гранати;
  • 7 гранат РГД і Ф-1;
  • 3 гранати для підствольного гранатомета;
  • більше ніж 400 патронів різного калібру.
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.