У Запорізькій і Одеській областях виявлені схрони із зброєю і вибухівкою

17:52 16 липня Київ, Україна

Співробітники СБУ виявили в Запорізькій і Одеській областях чотири схрони із засобами ураження, один з яких облаштували бойовики так званих «Л/ДНР».

Про це повідомляє пресцентр СБУ.



За оперативними даними, схованку на території Бердянського району в 2014 році облаштували сепаратисти так званих "Л/ДНР" для проведення диверсій.

Тайник був прихований в лісосмузі поблизу одного з селищ. Зі схованки правоохоронці вилучили:

тротилові шашки загальною вагою майже 3 кг;

15 реактивних протитанкових гранат;

57 гранат Ф-1;

РГД-5 і РГН;

20 г гексогену;

1 тисячу патронів калібру 5,45 мм.

У другій схованці, яка була обладнана в лісосмузі недалеко міжнародного аеропорту Запоріжжя, виявлено:

пластичну вибухову речовину вагою 120 г;

8 детонаторів;

2 реактивні протитанкові гранати;

3 гранати Ф-1 і РГД-5;

9 магазинів до автоматичної зброї;

майже 2 тис. патронів різного калібру.

Ще один тайник співробітники СБУ виявили в лісопарку, майже в центрі Мелітополя. У схованці було виявлено:

15 корпусів гранат Ф-1 і РГД;

майже триста патронів калібру 5,45 мм.

Отримані кошти ураження направлені на експертизу.



Крім того, співробітники СБУ виявили в Одеській області неподалік Київського шосе схованку зі зброєю та боєприпасами.



При огляді схованки правоохоронці виявили:

2 реактивні протитанкові гранати;

7 гранат РГД і Ф-1;

3 гранати для підствольного гранатомета;

більше ніж 400 патронів різного калібру.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.