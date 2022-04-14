У Запорізькій і Одеській областях виявлені схрони із зброєю і вибухівкою

Співробітники СБУ виявили в Запорізькій і Одеській областях чотири схрони із засобами ураження, один з яких облаштували бойовики так званих «Л/ДНР».
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
За оперативними даними, схованку на території Бердянського району в 2014 році облаштували сепаратисти так званих "Л/ДНР" для проведення диверсій.
Тайник був прихований в лісосмузі поблизу одного з селищ. Зі схованки правоохоронці вилучили:
- тротилові шашки загальною вагою майже 3 кг;
- 15 реактивних протитанкових гранат;
- 57 гранат Ф-1;
- РГД-5 і РГН;
- 20 г гексогену;
- 1 тисячу патронів калібру 5,45 мм.
У другій схованці, яка була обладнана в лісосмузі недалеко міжнародного аеропорту Запоріжжя, виявлено:
- пластичну вибухову речовину вагою 120 г;
- 8 детонаторів;
- 2 реактивні протитанкові гранати;
- 3 гранати Ф-1 і РГД-5;
- 9 магазинів до автоматичної зброї;
- майже 2 тис. патронів різного калібру.
Ще один тайник співробітники СБУ виявили в лісопарку, майже в центрі Мелітополя. У схованці було виявлено:
- 15 корпусів гранат Ф-1 і РГД;
- майже триста патронів калібру 5,45 мм.
Отримані кошти ураження направлені на експертизу.
Крім того, співробітники СБУ виявили в Одеській області неподалік Київського шосе схованку зі зброєю та боєприпасами.
При огляді схованки правоохоронці виявили:
Крім того, співробітники СБУ виявили в Одеській області неподалік Київського шосе схованку зі зброєю та боєприпасами.
При огляді схованки правоохоронці виявили:
- 2 реактивні протитанкові гранати;
- 7 гранат РГД і Ф-1;
- 3 гранати для підствольного гранатомета;
- більше ніж 400 патронів різного калібру.
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.
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