У Запорізькій та Херсонській областях рашисти розміщують техніку у житлових районах

10:31 12 квітня Київ, Україна

На тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей окупанти використовують приміщення аграрних підприємств, об'єкти енергетичної та соціальної інфраструктури для ведення бойових дій. При цьому вони одягаються у цивільний одяг.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 12 квітня.



На Південнобузькому напрямі ворог утримує певні рубежі силами підрозділів зі складу Південного військового округу. Проводить поповнення регулярних втрат у живій силі та техніці. Намагається забезпечити живучість своїх пунктів управління. Противник не залишає спроб закріпитись на адміністративних кордонах Херсонської області.