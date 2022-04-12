У Запорізькій та Херсонській областях рашисти розміщують техніку у житлових районах

На тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей окупанти використовують приміщення аграрних підприємств, об'єкти енергетичної та соціальної інфраструктури для ведення бойових дій. При цьому вони одягаються у цивільний одяг.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 12 квітня.
На Південнобузькому напрямі ворог утримує певні рубежі силами підрозділів зі складу Південного військового округу. Проводить поповнення регулярних втрат у живій силі та техніці. Намагається забезпечити живучість своїх пунктів управління. Противник не залишає спроб закріпитись на адміністративних кордонах Херсонської області.
На Південнобузькому напрямі ворог утримує певні рубежі силами підрозділів зі складу Південного військового округу. Проводить поповнення регулярних втрат у живій силі та техніці. Намагається забезпечити живучість своїх пунктів управління. Противник не залишає спроб закріпитись на адміністративних кордонах Херсонської області.
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