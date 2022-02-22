У Запоріжжі "замінували" три ТРЦ і супермаркет

07:50 26 травень Київ, Україна

З трьох торгових центрів і супермаркету в Запоріжжі евакуювали людей через повідомлення про замінування.

Про це повідомила пресофіцер ГУНП в Запорізькій області Олена Лебединська.

"25 травня о 13:30 в чергову частину Олександрівського райвідділу поліції надійшло повідомлення від директора торгового центру City Mall про те, що на електронну пошту центру надійшов лист про те, що заміновано ТЦ "Україна", ТРК "Аврора", ТРК "Сіті Молл" і супермаркет Варус", - повідомила Лебединська.

На місця виїхали слідчо-оперативні групи, співробітники вибухотехнологічної служби та кінологи з собаками. На зазначених місцях розпочато перевірку. Всіх співробітників закладів і відвідувачів евакуювали, місця оточили стрічками. Правоохоронці з собаками обстежують будівлі і прилеглі території на виявлення вибухонебезпечних предметів.



За підсумками перевірки на всіх зазначених адресах не було виявлено ніяких вибухонебезпечних предметів. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.