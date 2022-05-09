У Запоріжжі затримано групу підлітків, їх підозрюють в збройному пограбуванні магазинів

06:43 08 грудня Київ, Україна

Затриманий патрульними підліток детально розповів про плани його компанії на вечір: четверо озброєних неповнолітніх хлопців мали намір пограбувати три магазини рідного міста.



Про це повідомляє патрульна поліція Запорізької області.



Підлітки бешкетували напередодні, ввечері неділі. Спочатку поліціянти отримали виклик через постріли на зупинці громадського транспорту. Чоловік, який телефонував сказав, що стріляють підлітки.

"Негайно прибувши на виклик, інспектори помітили від'їжджаючий автобус, в якому знаходилися громадяни, схожі за описом заявника. Патрульні зупинили транспортний засіб, в салоні було четверо хлопців. Під час поверхневої перевірки у одного з них патрульні виявили предмет, схожий на пістолет. Громадянина доставили в Вознесенівське відділення поліції для встановлення обставин події", - сказано в повідомленні.

Незабаром поліціянти отримали ще один виклик, цього разу - про те, що невідомі намагалися забрати гроші з каси магазину.

"Ознайомившись з відео з камер спостереження, патрульні з'ясували, що до події причетні підлітки з попереднього виклику", - пояснили в поліції.

Підлітків поліціянти застали біля магазину. Ті кинулися навтьоки. Одного з них вдалося затримати, і він розповів, що вони з друзями намагалися пограбувати цілих 3 магазини. Незабаром розшукали й інших підлітків.