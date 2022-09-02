У Запоріжжі затримали агента росії - СБУ

У Запоріжжі затримали агента росії, який коригував ракетні удари по місту. Росіяни пообіцяли "керівну посаду" у разі окупації міста.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Повідомляється, що агент розвідував місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони України поблизу південного фронту та збирав інформацію про результати ворожих обстрілів щодо об'єктів цивільної та критичної інфраструктури Запоріжжя.
Отримані від агента матеріали окупанти використовували для коригування вогневих ударів по Запоріжжю та планування диверсій. Затриманому повідомлено про підозру у державній зраді та взято під варту.
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