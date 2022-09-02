У Запоріжжі затримали агента росії - СБУ

10:41 16 серпня Київ, Україна

У Запоріжжі затримали агента росії, який коригував ракетні удари по місту. Росіяни пообіцяли "керівну посаду" у разі окупації міста.



Про це повідомляє пресслужба



Повідомляється, що агент розвідував місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони України поблизу південного фронту та збирав інформацію про результати ворожих обстрілів щодо об'єктів цивільної та критичної інфраструктури Запоріжжя. Про це повідомляє пресслужба СБУ Повідомляється, що агент розвідував місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони України поблизу південного фронту та збирав інформацію про результати ворожих обстрілів щодо об'єктів цивільної та критичної інфраструктури Запоріжжя.

"У разі захоплення міста агресори обіцяли своєму прихильнику одну з керівних посад в окупаційній адміністрації. А сам зловмисник планував приєднатися до так званих "розстрільних груп" загарбників, щоб катувати та вбивати українських захисників. Встановлено, що зрадника було завербовано кадровим співробітником 5-ї служби фсб для розвідувально-вибухової діяльності", - йдеться у повідомленні СБУ.



Отримані від агента матеріали окупанти використовували для коригування вогневих ударів по Запоріжжю та планування диверсій. Затриманому повідомлено про підозру у державній зраді та взято під варту.