У Запоріжжі в результаті нападу зграї бездомних собак померла жінка

Вчора ввечері в Шевченківському районі Запоріжжя на місцеву жительку напала зграя бездомних собак, від отриманих укусів жінка померла. Інцидент стався в приватному секторі міста.
Про це повідомила Запорізька поліція у вівторок, 3 серпня.
Зазначено, що трагедія сталася напередодні на вулиці Куликівській близько 20:30.
"На жінку накинулися бездомні собаки і покусали її. Прокусив артерію на нозі. Очевидці викликали швидку. Медики намагалися реанімувати жінку, але та померла від крововтрати", - йдеться в повідомленні.
За словами прессекретарки поліції Запорізької області Олени Лебединської, за даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Зараз проводиться перевірка, з'ясовуються всі обставини.
Зазначено, що трагедія сталася напередодні на вулиці Куликівській близько 20:30.
"На жінку накинулися бездомні собаки і покусали її. Прокусив артерію на нозі. Очевидці викликали швидку. Медики намагалися реанімувати жінку, але та померла від крововтрати", - йдеться в повідомленні.
За словами прессекретарки поліції Запорізької області Олени Лебединської, за даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Зараз проводиться перевірка, з'ясовуються всі обставини.
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