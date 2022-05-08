У Запоріжжі в результаті нападу зграї бездомних собак померла жінка

16:11 03 серпня Київ, Україна

Вчора ввечері в Шевченківському районі Запоріжжя на місцеву жительку напала зграя бездомних собак, від отриманих укусів жінка померла. Інцидент стався в приватному секторі міста.

Про це повідомила Запорізька поліція у вівторок, 3 серпня.



Зазначено, що трагедія сталася напередодні на вулиці Куликівській близько 20:30.



"На жінку накинулися бездомні собаки і покусали її. Прокусив артерію на нозі. Очевидці викликали швидку. Медики намагалися реанімувати жінку, але та померла від крововтрати", - йдеться в повідомленні.



За словами прессекретарки поліції Запорізької області Олени Лебединської, за даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Зараз проводиться перевірка, з'ясовуються всі обставини.