У Запоріжжі вранці 30 вересня пролунали вибухи - ЗМІ

У прифронтовому місті Запоріжжя сьогодні, 30 вересня, близько 10-ї години ранку пролунали вибухи. У цей час в області було вже оголошено повітряну тривогу. Як повідомило Суспільне, вибухи повторилися за деякий час.

Станом на 11:10 повітряна тривога продовжується у Чернігівській, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Луганській областях.

Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Нагадаємо, в Україні вночі 30 вересня було знищено 30 ворожих ударних дронів типу Shahed-131/136 із 40 БПЛА, запущених росією.. Через попадання в об'єкт інфраструктури Калинівської громади на Вінниччині спалахнула потужна пожежа.

Також повідомлялося, що Росія вночі 30 вересня завдала двох ракетних ударів по Краматорську, є поранений.