У Запоріжжі Таврія влетіла у вантажівку: на місці аварії є загиблі

У Запоріжжі в неділю, 28 листопада, сталася смертельна аварія за участю вантажівки «Нової Пошти» та легкового автомобіля Таврія.
Як свідчить відео з реєстратора вантажного автомобіля, легковик занесло на повороті і, не впоравшись з керуванням, він на всій швидкості влетів у кузов вантажівки. Внаслідок зіткнення загинули двоє людей.
Про факт аварії повідомили у ГУ ДСНС України у Запорізькій області.
У службу порятунку надійшов дзвінок 28 листопада, об 11:35, в якому повідомлялося, що у Дніпровському районі сталася ДТП та необхідна допомога рятувальників.
На місце аварії було відправлено 2 одиниці спецтехніки та десять осіб особового складу ГУ ДСНС у Запоріжжі.
Після прибуття рятувальної бригади було встановлено, що на вулиці Хакаській сталося зіткнення легкового автомобіля «ЗАЗ 1103» та вантажівки Mercedes.
Співробітники ДСНС деблокували тіло одного із загиблих, яке було затиснуте металевими конструкціями пом'ятого легковика, а також промили проїжджу частину від розлитого палива.
У ДТП загинули 38-річний водій легкового автомобіля «Таврія» 1983 року народження та його пасажир, особистість якого наразі встановлюється. Водій вантажного транспорту не постраждав.
За фактом події триває слідство, встановлюються причини.
Як свідчить відео з реєстратора вантажного автомобіля, легковик занесло на повороті і, не впоравшись з керуванням, він на всій швидкості влетів у кузов вантажівки. Внаслідок зіткнення загинули двоє людей.
Про факт аварії повідомили у ГУ ДСНС України у Запорізькій області.
У службу порятунку надійшов дзвінок 28 листопада, об 11:35, в якому повідомлялося, що у Дніпровському районі сталася ДТП та необхідна допомога рятувальників.
На місце аварії було відправлено 2 одиниці спецтехніки та десять осіб особового складу ГУ ДСНС у Запоріжжі.
Після прибуття рятувальної бригади було встановлено, що на вулиці Хакаській сталося зіткнення легкового автомобіля «ЗАЗ 1103» та вантажівки Mercedes.
Співробітники ДСНС деблокували тіло одного із загиблих, яке було затиснуте металевими конструкціями пом'ятого легковика, а також промили проїжджу частину від розлитого палива.
У ДТП загинули 38-річний водій легкового автомобіля «Таврія» 1983 року народження та його пасажир, особистість якого наразі встановлюється. Водій вантажного транспорту не постраждав.
За фактом події триває слідство, встановлюються причини.
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