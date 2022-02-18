У Запоріжжі рятувальники витягнули з колодязя дитину

10:57 28 вересень Київ, Україна

Пресслужба ДСНС в Запорізькій області повідомила, що в Комунарівському районі Запоріжжя 9-річна дитина впала в колодязь.

Дитину виявили місцеві жителі та викликали рятувальників.

Прибувши на місце, за допомогою штурмової драбини та мотузки бійці ДСНС витягли 9-річного хлопчика.

Постраждалого передали медикам швидкої допомоги. У хлопчика попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму та травму живота. Дитину госпіталізували в дитячу обласну лікарню.