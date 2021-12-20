У Запоріжжі співмешканець матері викинув з 9 поверху 6-річну дівчинку

09:14 18 березень Київ, Україна

Жорстоке вбивство дитини сталося вчора, 17 березня, в Запоріжжі. Як повідомляє Телеграм-канал "Це Запоріжжя", ввечері п'яний співмешканець матері викинув з вікна 9 поверху її 6-річну дочку. Де при цьому перебувала мати невідомо. Від отриманих травм дитина померла на місці.

Уточнюється, що трагедія трапилася по вулиці Василя Сергієнка. Нетверезий чоловік нібито викинув дівчинку з вікна, коли її матері не було вдома.

Telegram-канал пише, що зловмисника нібито затримали в під'їзді будинку. При цьому офіційної інформації від поліціянтів щодо інциденту поки немає.

Додамо, в Мережі показали фото, зроблене біля багатоповерхівки, з вікна якої випала дівчинка. На знімку, знятому очевидцем, видно місце під балконами, огороджене стрічками.

Раніше з вікна багатоповерхівки в Олександрівському районі Запоріжжя вистрибнули дві жінки.