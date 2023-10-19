У Запоріжжі співробітник поліції та прокурор сфальшували документи - ДБР

14:57 19 жовтня Київ, Україна

Співробітники ДБР повідомили про підозру слідчого та прокурора із Запоріжжя, які сфальсифікували документи про напад на патрульних поліціянтів.



Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).



Кілька років тому, коли на одній із патрульних баз у Запоріжжі група молодих людей, мабуть, через хуліганські мотиви, відкрила вогонь у бік поліційного патруля, хуліганів затримали, і розпочалося кримінальне розслідування.



Один із старших прокурорів із групи прокурорів Запорізької міської прокуратури був призначений куратором розслідування щодо організатора нападу. Однак під час відпустки його обов'язки тимчасово виконав інший прокурор.



Згідно з даними ДБР, у змові з цим тимчасовим прокурором, слідчий змінив вихідну підозру та звинуватив у скоєнні злочину іншу людину, яка на той час перебувала в критичному стані в лікарні і не могла брати участь у нападі.



Внаслідок цих протиправних дій організатор нападу уникнув покарання, а невинний чоловік, якого помилково звинуватили, незабаром пішов із життя.