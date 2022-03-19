У Запоріжжі сьогодні вперше бомбили цивільні об'єкти

09:46 16 березня Київ, Україна

Ракети прилетіли на територію вокзалу Запоріжжя-2 та на територію ботанічного саду.

Як повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух, за попередніми даними, ніхто не загинув.

Від удару біля вокзалу Запоріжжя-2 повилітали вікна у гуртожитках, у корпусах ЗНУ та "Машинки".

У пресслужбі "Укрзалізниці" повідомили, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено інфраструктуру станції Запоріжжя-2, а саме – колії, контактну мережу. У будинках вилетіли вікна.

Також на станції стояли приміські поїзди (без пасажирів) – у них також пошкоджені вікна. Персонал та пасажири не постраждали. "Укрзалізниця" обіцяє у найкоротші терміни відновити пошкоджену інфраструктуру.

Через обстріл скасували приміський поїзд Запоріжжя - Канцерівка, а поїзд Запоріжжя - Синельникове вирушить о 09:30 зі станції Запоріжжя-Ліве.

Відправлення всіх приміських поїздів, які їхали зі станції Запоріжжя-2, буде тимчасово перенесено на основний залізничний вокзал міста.