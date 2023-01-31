У Запоріжжі СБУ заблокувала черговий канал втечі «ухилянтів» за кордон

11:23 31 січня Київ, Україна





Організатором групи виявився громадянин України, який зараз проживає за кордоном. До своєї злочинної діяльності він долучив свого батька та знайомого, які виконували його розпорядження.



Міграційний бізнес вони організували під вивіскою благодійного фонду. Чоловікам призовного віку, які вирішили уникнути мобілізації, вони надавали документи щодо належності особи до громадської організації з можливістю виїзду за межі України з гуманітарних питань. Надалі «ділки» вносили до системи «Шлях» недостовірні відомості та «клієнти» мали право на перетин державного кордону.



Також своїм «клієнтам» зловмисники пропонували «послугу» з надання документів, які нібито засвідчують їхню непридатність до військової служби.



Вартість послуги по переміщенню через державний кордон становила від 4 до 7 тисяч доларів з особи.



Охочих виїхати за кордон організатор підшукував особисто, з дотриманням правил конспірації через свої особисті зв'язки у певних колах та через спеціально створений обліковий запис в одному з месенджерів.



Черговому ухилянту махінатори пообіцяли, що за 230 000 гривень переправлять його за кордон.



Однак завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося викрити злочинну діяльність та перекрити нелегальний «трафік».



Під час контролю над скоєнням злочину оперативники задокументували передачу черговим призовником 100 000 гривень. Під час передачі другого траншу на суму 123 тисячі гривень правоохоронці затримали батька організатора схеми.



У ході проведення обшуків за місцями роботи та у приміщеннях фігурантів справи правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, велику кількість печаток та штампів невідомого походження, бланки офіційних органів та близько пів мільйона гривень. У Запоріжжі СБУ викрила угруповання, яке спеціалізувалося на незаконному переправленні українських громадян призовного віку до країн ЄС.Організатором групи виявився громадянин України, який зараз проживає за кордоном. До своєї злочинної діяльності він долучив свого батька та знайомого, які виконували його розпорядження.Міграційний бізнес вони організували під вивіскою благодійного фонду. Чоловікам призовного віку, які вирішили уникнути мобілізації, вони надавали документи щодо належності особи до громадської організації з можливістю виїзду за межі України з гуманітарних питань. Надалі «ділки» вносили до системи «Шлях» недостовірні відомості та «клієнти» мали право на перетин державного кордону.Також своїм «клієнтам» зловмисники пропонували «послугу» з надання документів, які нібито засвідчують їхню непридатність до військової служби.Вартість послуги по переміщенню через державний кордон становила від 4 до 7 тисяч доларів з особи.Охочих виїхати за кордон організатор підшукував особисто, з дотриманням правил конспірації через свої особисті зв'язки у певних колах та через спеціально створений обліковий запис в одному з месенджерів.Черговому ухилянту махінатори пообіцяли, що за 230 000 гривень переправлять його за кордон.Однак завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося викрити злочинну діяльність та перекрити нелегальний «трафік».Під час контролю над скоєнням злочину оперативники задокументували передачу черговим призовником 100 000 гривень. Під час передачі другого траншу на суму 123 тисячі гривень правоохоронці затримали батька організатора схеми.У ході проведення обшуків за місцями роботи та у приміщеннях фігурантів справи правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, велику кількість печаток та штампів невідомого походження, бланки офіційних органів та близько пів мільйона гривень.

У рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон) Кримінального кодексу України одного з членів групи затримано у порядку ст. 208 КПК України та оголошено про підозру у скоєнні зазначеного злочину.



Продовжуються слідчо-оперативні дії, спрямовані на встановлення місця знаходження організатора злочину та всіх обставин та причетних до угоди осіб.

Викриття правопорушення здійснювали співробітники СБУ у Запорізькій області спільно зі слідчими відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУ НП у Запорізькій області за процесуального керівництва Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя.