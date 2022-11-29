У Запоріжжі викрили колаборанта - прокурор

Місцевому жителю Запоріжжя оголосили підозру у поширенні даних про переміщення та розташування Збройних сил України.
Про це 29 листопада повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, проросійськи налаштований запорожець, бажаючи якнайшвидшої окупації міста, добровільно збирав та передавав представникам країни-агресора інформацію про місця дислокації та переміщення українських захисників у Запорізькому регіоні. Координати окремих підрозділів ЗСУ та докладний опис видів, кількості військової техніки та напрямків її переміщення він поширював через SMS та відеоповідомлення у закритому Telegram-каналі. Також окупантів цікавили об'єкти інфраструктури обласного центру.
Ставши очевидцем ремонту української військової техніки на одному із запорізьких підприємств, чоловік передав окупантам відомості про її геолокацію, кількість та стан.
Правоохоронці затримали підозрюваного у порядку ст. 208 КПК України. У ході обшуків за місцем його проживання виявили мобільний телефон та комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Заходи щодо викриття здійснювалися прокуратурою спільно зі співробітниками Управління СБУ у Запорізькій області.
Про це 29 листопада повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, проросійськи налаштований запорожець, бажаючи якнайшвидшої окупації міста, добровільно збирав та передавав представникам країни-агресора інформацію про місця дислокації та переміщення українських захисників у Запорізькому регіоні. Координати окремих підрозділів ЗСУ та докладний опис видів, кількості військової техніки та напрямків її переміщення він поширював через SMS та відеоповідомлення у закритому Telegram-каналі. Також окупантів цікавили об'єкти інфраструктури обласного центру.
Ставши очевидцем ремонту української військової техніки на одному із запорізьких підприємств, чоловік передав окупантам відомості про її геолокацію, кількість та стан.
Правоохоронці затримали підозрюваного у порядку ст. 208 КПК України. У ході обшуків за місцем його проживання виявили мобільний телефон та комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Заходи щодо викриття здійснювалися прокуратурою спільно зі співробітниками Управління СБУ у Запорізькій області.
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