У Запоріжжі стався вибух газу в приватному будинку

17:27 15 березень Київ, Україна

На території приватного домоволодіння в Запоріжжі стався вибух газоповітряної суміші, постраждало двоє людей.

Про це повідомили в регіональному управлінні ДСНС.



Так, чоловік 40 років і 33-річна жінка отримали травми після того, як в їхньому будинку в Шевченківському районі Запоріжжя вибухнула газоповітряна суміш. Постраждалих відправили до лікарні.





Як повідомляють рятувальники, для обігріву будинку господарі використовували газову духовку, що і призвело до вибуху. Пожежі при цьому вдалося уникнути. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в результаті витоку газу з газової плити стався хлопок газоповітряної суміші без послідуючого горіння. Бійці ДСНС провели розбирання аварійних конструкцій.

Від ГУ ДСНС залучалося 4 одиниці техніки та 16 людей особового складу.