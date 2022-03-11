В Запоріжжі перекинулося маршрутне таксі

В одному з мікрорайонів Запоріжжя сталася аварія, водій легкового автомобіля порушив правила дорожнього руху і зіткнувся з маршрутним таксі, в якому знаходилося 18 пасажирів.
Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Запорізькій області.
Відзначається, що правоохоронці встановили, що водій автомобіля Skoda, 1960 року народження, здійснюючи виїзд на вулицю Уральську, не надав дорогу та допустив зіткнення з автомобілем Mercedes Sprinter під керуванням чоловіка 1980 року народження.
Так, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Тривають слідчі дії.
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