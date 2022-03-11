В Запоріжжі перекинулося маршрутне таксі

16:40 16 жовтень Київ, Україна

В одному з мікрорайонів Запоріжжя сталася аварія, водій легкового автомобіля порушив правила дорожнього руху і зіткнувся з маршрутним таксі, в якому знаходилося 18 пасажирів.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Запорізькій області.

"Сьогодні, 16 жовтня, близько 9:00 ранку... надійшло повідомлення про те, що на вулиці Чарівна в місті Запоріжжя сталася аварія з потерпілими", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що правоохоронці встановили, що водій автомобіля Skoda, 1960 року народження, здійснюючи виїзд на вулицю Уральську, не надав дорогу та допустив зіткнення з автомобілем Mercedes Sprinter під керуванням чоловіка 1980 року народження.

"В результаті чого сталося перекидання маршрутного мікроавтобуса. На момент аварії в салоні перебувало 18 пасажирів. Водія мікроавтобуса і двох його пасажирів, особисті дані яких зараз встановлюються, з тілесними ушкодженнями доставили в лікарню. За словами медиків, життю постраждалих нічого не загрожує", - йдеться в повідомленні.

Так, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Тривають слідчі дії.