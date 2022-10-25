У Запоріжжі виявили тіла новонароджених дітей

Тіла двох немовлят знайшли у Шевченківському районі у місті Запоріжжя.
Про це повідомляє поліція Запорізької області.
Тіла дітей направлені на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.
Поліція шукає свідків, очевидців події та породіллю. Відкрито кримінальне провадження за фактом навмисного вбивства.
Раніше, на Харківщині, жінка задушила новонароджену доньку і викинула в туалет.
На Тернопільщині жінка залишила новонароджену дитину в сумці на території занедбаного заводу. Малюка доправили до лікарні з переохолодженням. Жінку пізніше знайшли поліціянти.
А в Мелітополі знайшли мертву новонароджену дитину у сміттєвому баку. Немовля було загорнуто в рушник. Ознак насильницької смерті не було.
Поліція шукає свідків, очевидців події та породіллю. Відкрито кримінальне провадження за фактом навмисного вбивства.
Раніше, на Харківщині, жінка задушила новонароджену доньку і викинула в туалет.
На Тернопільщині жінка залишила новонароджену дитину в сумці на території занедбаного заводу. Малюка доправили до лікарні з переохолодженням. Жінку пізніше знайшли поліціянти.
А в Мелітополі знайшли мертву новонароджену дитину у сміттєвому баку. Немовля було загорнуто в рушник. Ознак насильницької смерті не було.
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