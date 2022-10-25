У Запоріжжі виявили тіла новонароджених дітей

16:51 25 жовтня Київ, Україна

Тіла двох немовлят знайшли у Шевченківському районі у місті Запоріжжя.
 
Про це повідомляє поліція Запорізької області.
 
"24 жовтня о 18:22 до поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що у Шевченківському районі біля будівництва між бетонними насипами вона помітила труп маленької дитини. Під час огляду місця події співробітники поліції виявили ще одне мертве немовля", - йдеться у повідомленні.
 
Тіла дітей направлені на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

Поліція шукає свідків, очевидців події та породіллю. Відкрито кримінальне провадження за фактом навмисного вбивства.

Раніше, на Харківщині, жінка задушила новонароджену доньку і викинула в туалет.

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А в Мелітополі знайшли мертву новонароджену дитину у сміттєвому баку. Немовля було загорнуто в рушник. Ознак насильницької смерті не було.