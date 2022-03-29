У Запоріжжя не змогли приїхати колони з Енергодару та Бердянська

В адміністрації Запорізької області повідомили про зрив евакуаційних коридорів: транспорт не пропустила російська сторона.
Із Запоріжжя не змогли виїхати 70 автобусів та вантажівок, а до Запоріжжя не змогли приїхати колони з Енергодару та Бердянська.
Орки сьогодні не пропустили НІЯКУ КОЛОНУ!
Із Запоріжжя не змогли виїхати 70 автобусів та вантажівок, а до Запоріжжя не змогли приїхати колони з Енергодару та Бердянська.
Орки сьогодні не пропустили НІЯКУ КОЛОНУ!
- НЕ дочекалися «зеленого коридору» близько 70 автобусів та вантажівок, що виїхали із Запоріжжя!!
- НЕ змогли приїхати до Запоріжжя авто з Енергодару!!
- НЕ змогли приїхати до Запоріжжя колони із Бердянська!!
Переговори продовжуються!! Українська сторона докладає максимальних зусиль для того, щоб ЛЮДІ доїхали до міст призначення!!
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