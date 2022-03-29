У Запоріжжя не змогли приїхати колони з Енергодару та Бердянська

20:55 29 березня Київ, Україна

В адміністрації Запорізької області повідомили про зрив евакуаційних коридорів: транспорт не пропустила російська сторона.



Із Запоріжжя не змогли виїхати 70 автобусів та вантажівок, а до Запоріжжя не змогли приїхати колони з Енергодару та Бердянська.



Орки сьогодні не пропустили НІЯКУ КОЛОНУ!

НЕ дочекалися «зеленого коридору» близько 70 автобусів та вантажівок, що виїхали із Запоріжжя!!

НЕ змогли приїхати до Запоріжжя авто з Енергодару!!

НЕ змогли приїхати до Запоріжжя колони із Бердянська!!

Переговори продовжуються!! Українська сторона докладає максимальних зусиль для того, щоб ЛЮДІ доїхали до міст призначення!!