У Запоріжжі розпочали кримінальне розслідування через обстріл

Запорізька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Про це 7 грудня повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, у ніч на 7 грудня військовослужбовці країни-агресора завдали двох ракетних ударів по Запорізькому району. Під обстрілом опинився житловий сектор сіл Куприянівка та Новотаврійське.
Про це 7 грудня повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, у ніч на 7 грудня військовослужбовці країни-агресора завдали двох ракетних ударів по Запорізькому району. Під обстрілом опинився житловий сектор сіл Куприянівка та Новотаврійське.
Досудове розслідування щодо кримінальних проваджень здійснюють слідчі Управління СБУ у Запорізькій області.
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