У Запоріжжі розпочали кримінальне розслідування через обстріл

14:21 07 грудня Київ, Україна

Запорізька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



Про це 7 грудня повідомляє Офіс Генерального прокурора.



За даними слідства, у ніч на 7 грудня військовослужбовці країни-агресора завдали двох ракетних ударів по Запорізькому району. Під обстрілом опинився житловий сектор сіл Куприянівка та Новотаврійське.

"Поранено троє людей, серед яких 15-річна дівчина. Внаслідок влучення ракет зруйновано та пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі та автотранспорт місцевих жителів. Також через обстріл виведено з ладу системи газо-, водо- та електропостачання", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування щодо кримінальних проваджень здійснюють слідчі Управління СБУ у Запорізькій області.