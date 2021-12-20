У Запоріжжі чоловік під впливом наркотичних речовин завдав тілесних ушкоджень поліціянту при виконанні (ФОТО)

У Запоріжжі 14 листопада до поліції зателефонувала жінка 57 років. У своєму зверненні вона просила захисту у правоохоронців від сина-наркомана, який бив її. На вказану адресу було направлено патруль поліції та групу взаємодії щодо домашнього насильства.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції у Запорізькій області.

Жінка впустила у квартиру правоохоронців та провела до кімнати, де перебував її 32-річний син. Він під впливом сильних психотропних наркотиків голосно розмовляв сам із собою.

Поліція провела поверхневий огляд та виявила в кімнаті чоловіка зип-пакет із кристалічною білою речовиною. Неосудний чоловік одразу ж накинувся на співробітника поліції і почав його бити.

Мобільна група намагалася втримати супротивника, але останньому вдалося вирватися та вистрибнути з балкона четвертого поверху.