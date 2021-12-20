У Запоріжжі чоловік під впливом наркотичних речовин завдав тілесних ушкоджень поліціянту при виконанні (ФОТО)

У Запоріжжі 14 листопада до поліції зателефонувала жінка 57 років. У своєму зверненні вона просила захисту у правоохоронців від сина-наркомана, який бив її. На вказану адресу було направлено патруль поліції та групу взаємодії щодо домашнього насильства.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції у Запорізькій області.
Жінка впустила у квартиру правоохоронців та провела до кімнати, де перебував її 32-річний син. Він під впливом сильних психотропних наркотиків голосно розмовляв сам із собою.
Поліція провела поверхневий огляд та виявила в кімнаті чоловіка зип-пакет із кристалічною білою речовиною. Неосудний чоловік одразу ж накинувся на співробітника поліції і почав його бити.
Мобільна група намагалася втримати супротивника, але останньому вдалося вирватися та вистрибнути з балкона четвертого поверху.
На вулиці майже неушкодженого втікача зміг затримати наряд підкріплення за допомогою наручників та доставити його до лікарні для надання медичної допомоги.
Працівники слідчо-оперативної групи за адресою проживання затриманого задокументували знахідку у зип-пакеті та вилучили її для проведення необхідної експертизи, також правоохоронці зафіксували факт завданих тілесних каліцтв працівникові поліції. Останнього направили на медичний огляд.
Поліція порушила кримінальну справу за ч.2 ст.345 «Загроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу». Фігуранту справи може загрожувати п'ять років ув'язнення.
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