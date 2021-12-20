У Запоріжжі медики вимагали гроші за безкоштовні операції

18:46 01 квітень Київ, Україна

Безкоштовні відповідно до законодавства операції запорізькі медики оцінювали до пів мільйона гривень. Ціна операції залежала від так званого "пакета послуг".

Про це повідомляє СБУ у четвер, 1 квітня.



Співробітники СБУ задокументували факти вимагання кількома посадовими особами міської лікарні екстреної і швидкої медичної допомоги грошей з інвалідів 1-ї та 2-ї груп за проведення нейрохірургічних операцій.



Зловмисники вимагали гроші з громадян за надання послуг, які підпадають під безкоштовну медичну допомогу. Для передачі неправомірної вигоди організатори схеми залучили посередника.

"Розмір хабарів залежав від "пакета послуг", в тому числі за проведення операцій, розміщення в окремій палаті, безперешкодне оформлення документів встановленого зразка. Вартість медичних "послуг" учасників корупційної схеми становила до пів мільйона гривень", - сказано в повідомленні.

При цьому для легалізації незаконної діяльності зловмисники отримували від пацієнтів підписані заяви про нібито добровільні "внески" на розвиток лікарні.



Тепер правоохоронці затримали посередника в приміщенні медзакладу при передачі хабаря. Один з організаторів угоди затриманий у власному кабінеті.



Відкрито кримінальне провадження за статтею про прийняття, пропозиції, обіцянку або одержання неправомірної вигоди посадовою особою. Вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру і обрання запобіжного заходу.