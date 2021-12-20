У Запоріжжі медики вимагали гроші за безкоштовні операції

Безкоштовні відповідно до законодавства операції запорізькі медики оцінювали до пів мільйона гривень. Ціна операції залежала від так званого "пакета послуг".
Про це повідомляє СБУ у четвер, 1 квітня.
Співробітники СБУ задокументували факти вимагання кількома посадовими особами міської лікарні екстреної і швидкої медичної допомоги грошей з інвалідів 1-ї та 2-ї груп за проведення нейрохірургічних операцій.
Зловмисники вимагали гроші з громадян за надання послуг, які підпадають під безкоштовну медичну допомогу. Для передачі неправомірної вигоди організатори схеми залучили посередника.
Співробітники СБУ задокументували факти вимагання кількома посадовими особами міської лікарні екстреної і швидкої медичної допомоги грошей з інвалідів 1-ї та 2-ї груп за проведення нейрохірургічних операцій.
Зловмисники вимагали гроші з громадян за надання послуг, які підпадають під безкоштовну медичну допомогу. Для передачі неправомірної вигоди організатори схеми залучили посередника.
При цьому для легалізації незаконної діяльності зловмисники отримували від пацієнтів підписані заяви про нібито добровільні "внески" на розвиток лікарні.
Тепер правоохоронці затримали посередника в приміщенні медзакладу при передачі хабаря. Один з організаторів угоди затриманий у власному кабінеті.
Відкрито кримінальне провадження за статтею про прийняття, пропозиції, обіцянку або одержання неправомірної вигоди посадовою особою. Вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру і обрання запобіжного заходу.
Тепер правоохоронці затримали посередника в приміщенні медзакладу при передачі хабаря. Один з організаторів угоди затриманий у власному кабінеті.
Відкрито кримінальне провадження за статтею про прийняття, пропозиції, обіцянку або одержання неправомірної вигоди посадовою особою. Вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру і обрання запобіжного заходу.
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