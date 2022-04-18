У Запоріжжі легковик врізався в маршрутку - 13 постраждалих. ФОТО

У спальному мікрорайоні Запоріжжя легковий автомобіль, в якому знаходився водій і двоє пасажирів, на перехресті врізався в маршрутне таксі з десятьма пасажирами в салоні.
Про це у вівторок, 20 липня, повідомляє пресслужба поліції області.
Відзначається, що в результаті ДТП водій маршрутки, 1988 року народження, пасажири автобуса та легковика отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Всього за медичною допомогою звернулися 13 громадян, серед яких двоє неповнолітніх дітей.
Поліція відкрила кримінальну справу.
Поліція відкрила кримінальну справу.
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