У Запоріжжі легковик врізався в маршрутку - 13 постраждалих. ФОТО

14:39 20 липня Київ, Україна

У спальному мікрорайоні Запоріжжя легковий автомобіль, в якому знаходився водій і двоє пасажирів, на перехресті врізався в маршрутне таксі з десятьма пасажирами в салоні.
 
Про це у вівторок, 20 липня, повідомляє пресслужба поліції області.
"Попередньо встановлено, що водій автомобіля Kia Ceed, 1995 року народження, при здійсненні повороту на регульованому перехресті вулиць Говорухи і Магара, допустив зіткнення з маршрутним таксі Volkswagen Crafter. У момент зіткнення в маршрутці перебувало десять пасажирів, а в салоні автомобіля - двоє", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що в результаті ДТП водій маршрутки, 1988 року народження, пасажири автобуса та легковика отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Всього за медичною допомогою звернулися 13 громадян, серед яких двоє неповнолітніх дітей.

Поліція відкрила кримінальну справу.
 
Фото: Авария в Запорожье 01