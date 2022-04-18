У Запоріжжі легковик врізався в маршрутку - 13 постраждалих. ФОТО

14:39 20 липня Київ, Україна

У спальному мікрорайоні Запоріжжя легковий автомобіль, в якому знаходився водій і двоє пасажирів, на перехресті врізався в маршрутне таксі з десятьма пасажирами в салоні.

Про це у вівторок, 20 липня, повідомляє пресслужба поліції області.

"Попередньо встановлено, що водій автомобіля Kia Ceed, 1995 року народження, при здійсненні повороту на регульованому перехресті вулиць Говорухи і Магара, допустив зіткнення з маршрутним таксі Volkswagen Crafter. У момент зіткнення в маршрутці перебувало десять пасажирів, а в салоні автомобіля - двоє", - йдеться в повідомленні.