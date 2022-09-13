У Запоріжжі горів склад вторсировини, пожежу гасили понад 2 години

12:05 13 вересня Київ, Україна

Вчора вночі, 12 вересня, у Запоріжжі сталася масштабна пожежа, дим від якої було видно з різних районів міста.



Як повідомили у Держслужбі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), 12 вересня о 22:56 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Зейській Заводського району.



Так, на відкритій території горіла фасована в брикети вторинна сировина (пластикові пляшки). Складність гасіння полягала в тому, що в районі виїзду відсутні вододжерела, тому подача води здійснювалася шляхом підвезення пожежними автоцистернами.

Крім цього, через велику кількість горючих матеріалів вогонь швидко поширився по сировині, що спричинило інтенсивне виділення тепла.

Пожежникам вдалося локалізувати пожежу на площі 1000 квадратних метрів і не допустити її розповсюдження на розташовані поруч будівлі.

О 01:29 рятувальники повністю ліквідували загоряння, а також провели розбір та проливку конструкцій для запобігання повторному займанню. Причину пожежі встановлюють.

За фактом події відповідними органами ведеться розслідування. На місці події працювали 55 осіб особового складу та 13 одиниць техніки.