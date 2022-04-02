У Запоріжжі горів склад приватного підприємства, в пожежі постраждали 3 людини

11:07 06 липня Київ, Україна

У складському приміщенні одного з приватних підприємств Запоріжжя сталася пожежа, в результаті чого травмувалися троє працівників об'єкта.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

"5 липня о 11:35 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного підприємства на проспекті Моторобудівників в Шевченківському районі. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на першому поверсі двоповерхової складської будівлі горить тара з розчинником і фарбою на загальній площі 100 кв. м", - йдеться в повідомленні.

Під час пожежі постраждали троє працівників підприємства. За інформацією обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, серед постраждалих - чоловіки 41 і 48 років і жінка 43 років.

"Чоловік 41 року отримав опіки обличчя, верхніх кінцівок 8% I-II ст., опіки верхніх дихальних шляхів, отруєння продуктами горіння. Чоловік 48 років отримав термічні опіки верхніх кінцівок і обличчя, очей I-II ст. Жінка отримала термічні опіки верхніх кінцівок I ст. Постраждалі госпіталізовані", - відзначили медики.

Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі. Причина пожежі встановлюється. Від ГУ ДСНС залучалися 11 одиниць техніки та 35 людей особового складу.