У Запоріжжі двоє людей потрапили в реанімацію з ботулізмом

11:59 18 червня Київ, Україна

Чоловік і жінка потрапили в реанімацію після вживання в їжу в'яленої риби, яка була куплена в одному з магазинів міста Запоріжжя.

Про це повідомляє Запорізький обласний центр МОЗ.



Відзначається, що хворих чоловіка і жінку госпіталізували 15 червня. Вони вживали в'яленого ляща, придбаного в торговельній мережі міста.



Постраждалих одразу шпиталізували до відділення реанімації з характерними для ботулізму клінічними проявами.

"Обидва постраждалих знаходяться у важкому стані, без свідомості, не контактні, клінічний діагноз - "ботулізм" важкого ступеня", - йдеться в повідомленні.

Медики нагадали, що ботулізм - гостре важке інфекційно-токсичне захворювання, яке виникає в результаті вживання в їжу харчових продуктів, що містять мікробний токсин - ботулінум, і призводить до важких уражень нервової системи, змін в роботі серцево-судинної системи, слабкості скелетних і гладких м'язів, порушення зору, ковтання, моторики кишківника.