У Запоріжжі бойовика "ДНР" засудили до 15 років ув'язнення за державну зраду

16:24 21 червня Київ, Україна

До п'ятнадцяти років позбавлення волі засуджено бойовика так званої «ДНР», який воював на боці російських окупантів, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.



Слідчі СБУ встановили, що донеччанин добровільно долучився до незаконного збройного формування "Республіканська гвардія" так званої "ДНР". З початку російської агресії він виконував накази керівників військового командування окупаційних військ росії. Стрілець брав участь у бойових діях проти військовослужбовців ЗСУ на території Донецької та Запорізької областей.

"Саме на Запорізькому напрямку його військова кар'єра ганебно закінчилася. Внаслідок бойового зіткнення, його збройне формування було фактично знищено бійцями ЗСУ, а сам "горе-окупант" 5 днів тинявся полями та лісосмугами Запорізького краю і нарешті був взятий у полон", - йдеться у повідомленні ЗОВА.

Суд визнав бойовика винним за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 260 (участь у не передбаченому законом збройному формуванні) Кримінального кодексу України.