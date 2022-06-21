У Запоріжжі бойовика "ДНР" засудили до 15 років ув'язнення за державну зраду

До п'ятнадцяти років позбавлення волі засуджено бойовика так званої «ДНР», який воював на боці російських окупантів, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.
Слідчі СБУ встановили, що донеччанин добровільно долучився до незаконного збройного формування "Республіканська гвардія" так званої "ДНР". З початку російської агресії він виконував накази керівників військового командування окупаційних військ росії. Стрілець брав участь у бойових діях проти військовослужбовців ЗСУ на території Донецької та Запорізької областей.
Суд визнав бойовика винним за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 260 (участь у не передбаченому законом збройному формуванні) Кримінального кодексу України.
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