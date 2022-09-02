У Запоріжжі бойовик "ДНР" отримав 15 років в'язниці за держзраду

10:57 31 серпня Київ, Україна

У Запоріжжі бойовика так званої ДНР засудили до 15 років позбавлення волі. Він воював проти України як гранатометник, а пізніше командир відділення стрілецького полку 70-ї армії рф. 2022 року бойовика було захоплено в полон на південному фронті.



Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.



Прокурори довели, що у 2015 році мешканець села Старомлинівка, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донбасу, вступив до лав так званої “народної міліції “ДНР” та став гранатометником взводу окремої мотострілецької бригади.



Наприкінці лютого 2022 року його було призначено командиром відділення стрілецького полку 70 армії рф. Чоловік брав активну участь у бойових діях проти ЗСУ на території Херсонської та Запорізької областей.



У прокуратурі зазначили, що засуджений виконував злочинні накази командирів російських військ, чергував на блок-постах, перевіряв автомобілі, документи, особисті речі та наявність "націоналістичних" татуювань.



А в червні 2022 року бойовика взяли в полон і затримали українські військові.



Суд визнав чоловіка винним у державній зраді та участі у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях (ч. 2 ст. 111,. 3 ст. 260 Кримінального кодексу). Його засудили до 15 років позбавлення волі із конфіскацією всього майна.