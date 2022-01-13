У Запоріжжі безпритульний під час розпивання алкоголю кулаками приборкав свою подругу

09:58 01 вересень Київ, Україна

У Комунарському районі Запоріжжя співробітниками поліції був затриманий чоловік без певного місця проживання, який в стані сильного алкогольного сп'яніння завдав тілесних травм жінці.



Про те, що в лікарню потрапила 35-річна жінка з численними тілесними ушкодженнями, правоохоронцям повідомили медики лікарні.



Слідчі поліції Комунарського відділення встановили, що під час вживання алкогольних напоїв біля гаражів по вулиці Космічній у потерпілої зі знайомим виник словесний конфлікт, в ході якого він почав її бити. Після чого з місця пригоди зник.



Перехожі викликали швидку допомогу.



"Вжитими заходами розшуку правоохоронці встановили, що злочин скоїв чоловік 1987 року без певного місця проживання. Він затриманий недалеко від місця злочину в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Речові докази вилучено", - відзначили в поліції.



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