У Запоріжжі заарештовані підозрювані в пограбуванні ювелірної компанії

За інформацією пресслужби поліції Запорізької області, затримані і перебувають під вартою двоє підозрюваних в пограбуванні великої ювелірної компанії. Два місяці тому злочинці винесли з сейфа велику суму грошей в гривнях, євро та доларах. Третій підозрюваний оголошений в розшук.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах) КК України.
Оперативники запідозрили в крадіжці співробітників магазина. Так, з'ясувалося, що 47-річний охоронець, уродженець Донецької області, працевлаштувався за підробленими документами під вигаданим ім'ям.
Його справжнє ім'я було встановлено. Підозрюваного оголосили в розшук.
Менш ніж через дві доби розшукуваного зупинили співробітники прикордонної служби при спробі перетнути пропускний пункт в Луганській області.
Правоохоронці знайшли частину викрадених грошей в автомобілі Шевроле, який зловмисник тільки купив і хотів виїхати на територію Російської Федерації.
Залишок коштів він сховав у дворі будинку своїх батьків в Донецькій області. Він поклав купюри в поліетиленові пакети і закопав. Більшу частину викраденої готівки вдалося повернути.
Підозрюваного затримали, і він зізнався в скоєному. Чоловік розповів, що влаштувався охоронцем по протекції старого друга. Він підібрав коди до сейфів, а в день скоєння злочину приблизно на годину вимкнув електропостачання та сигналізацію.
З'ясувалося, що до злочину причетні також 49-річний та 54-річний чоловіки, які працювали на керівних посадах служби охорони ювелірної компанії.
В автомобілі 49-річного зловмисника вилучено ювелірні вироби, а за місцем проживання - понад 20 тисяч євро. Також у нього знайшли гранату РГД-5. За фактом незаконного поводження зі зброєю відкрито ще одне кримінальне провадження.
Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 12 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.
Тим часом в Києві іноземці обікрали квартиру співробітника МВС.
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