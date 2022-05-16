У Запоріжжі заарештовані підозрювані в пограбуванні ювелірної компанії

09:13 12 серпня Київ, Україна

За інформацією пресслужби поліції Запорізької області, затримані і перебувають під вартою двоє підозрюваних в пограбуванні великої ювелірної компанії. Два місяці тому злочинці винесли з сейфа велику суму грошей в гривнях, євро та доларах. Третій підозрюваний оголошений в розшук.

"14 червня 2021 в чергову частину звернувся представник відомої компанії, яка має мережу ювелірних магазинів по всій Україні. Він заявив, що в офісному приміщенні по вулиці Рекордній в Запоріжжі, невідомий таємно, шляхом відключення сигналізації, проник в сейфову кімнату і викрав 20 тисяч доларів США, понад мільйон євро, а також близько трьох мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах) КК України.

Оперативники запідозрили в крадіжці співробітників магазина. Так, з'ясувалося, що 47-річний охоронець, уродженець Донецької області, працевлаштувався за підробленими документами під вигаданим ім'ям.

Його справжнє ім'я було встановлено. Підозрюваного оголосили в розшук.

Менш ніж через дві доби розшукуваного зупинили співробітники прикордонної служби при спробі перетнути пропускний пункт в Луганській області.

Правоохоронці знайшли частину викрадених грошей в автомобілі Шевроле, який зловмисник тільки купив і хотів виїхати на територію Російської Федерації.

Залишок коштів він сховав у дворі будинку своїх батьків в Донецькій області. Він поклав купюри в поліетиленові пакети і закопав. Більшу частину викраденої готівки вдалося повернути.

Підозрюваного затримали, і він зізнався в скоєному. Чоловік розповів, що влаштувався охоронцем по протекції старого друга. Він підібрав коди до сейфів, а в день скоєння злочину приблизно на годину вимкнув електропостачання та сигналізацію.

З'ясувалося, що до злочину причетні також 49-річний та 54-річний чоловіки, які працювали на керівних посадах служби охорони ювелірної компанії.

В автомобілі 49-річного зловмисника вилучено ювелірні вироби, а за місцем проживання - понад 20 тисяч євро. Також у нього знайшли гранату РГД-5. За фактом незаконного поводження зі зброєю відкрито ще одне кримінальне провадження.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 12 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Тим часом в Києві іноземці обікрали квартиру співробітника МВС.