У Запоріжжі 26 листопада сталася ДТП: рятувальники вирізали жінку з машини

Стало відомо, що на вулиці Стефанова Шевченківського району у Запоріжжі сталося зіткнення двох автомобілів «Фольксваген» та «Ланос». Є інформація, що постраждали люди, зокрема, й дитина.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ Запорізької області. Факт аварії представники ГУ ДСНС України у місті Запоріжжя підтвердили, але на цей час офіційної інформації не надходило.

Дорожньо-транспортна пригода сталася приблизно о 07:30 у районі Уральських казарм, як виїжджати з мосту на вулицю Стефанова у Шевченківському районі.

Водій автомобіля «Фольксваген» протаранив легковик «Ланос». Постраждала жінка з Ланоса, її затиснуло в машині.

На місці працювали рятувальні бригади ДСНС Запорізької області: щоб деблокувати водійку «Ланос», були використані спеціальні інструменти. Постраждалу з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

З іншого автомобіля, «Фольксваген», учасники ДТП змогли вийти самостійно, але дитина, яка знаходилася в салоні, була також відправлена до лікарні медиками.

На місці дорожньої аварії були задіяні працівники рятувальної служби, слідчий відділ поліції та медична екстрена допомога Запорізької області.

Рятувальники змили із проїжджої частини паливо, щоб відкрити дорогу для руху транспорту.

Наразі встановлюються причини та обставини виникнення ДТП.