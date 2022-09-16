В Запоріжжі 25 жовтня пожежа на продуктовому ринку знищила 12 кіосків з товаром

Пожежа охопила продуктовий ринок з продовольчими кіосками в Запоріжжі. Горів Критий ринок.

На повідомлення про пожежу виїхала група рятувальників ДСНС в місті Запоріжжя. Встигли вчасно, пожежні рятувальники загасили вогонь і не дали йому розповсюдитися на інші кіоски.

Пожежа на ринку сталася 25 жовтня ввечері, приблизно о 20:00. Горіли кіоски з продуктами. На місце події виїхала бригада рятувальників ДСНС Запорізької області за адресою вулиця Незалежної України, 47/7 Вознесенівського району.

Після прибуття на місце події пожежники почали гасити вогонь. Горіли 12 кіосків. Пожежу вдалося ліквідувати.

У вогні постраждали торгові точки площею 50 кв. метрів. Сума завданих збитків пожежею оцінюється. Постраждалих на місці події не виявлено. Завдяки швидким діям вогнеборців, вдалося локалізувати вогонь і не дати йому поширитися на інші 40 кіосків і на прилеглу адміністративну будівлю.

Зараз на місці слідчими правоохоронних органів встановлюються причини і обставини загоряння.

Ведеться слідство.