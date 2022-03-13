У Закарпатській області діти влаштували погром на кладовищі

14:25 18 жовтня Київ, Україна

Останнім часом почастішали погроми на кладовищах. Причому відбуваються вони не з якоюсь певною метою, а просто від неробства. Найжахливіше, що часто цей злочин скоюють навіть не підлітки, які поводяться агресивно, а малолітні діти.

Так, в Мукачівському районі на Закарпатті троє малолітніх хлопців пошкодили чотири надгробних пам'ятники і на 17 пам'ятниках пошкодили вази для квітів. З ними працюють ювенальні поліціянти. Про це повідомляє пресслужба поліції Закарпатській області.

"Поліціянти встановили групу осіб, яка проникла на територію кладовища і пошкодила надгробні пам'ятники і стели. До злочину, як з'ясувалося, причетні жителі села Баркасово", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що на чотирьох надмогильних пам'ятниках повалені стели, на яких нанесені написи померлих, а також на сімнадцяти надгробних пам'ятниках пошкоджені вази для квітів.

"За фактом злочину слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 297 Кримінального кодексу України, тобто наруга над могилами", - повідомили в поліції.

Відзначається, що до наруги над могилами причетні троє малолітніх жителів району, віком від 9 до 13 років. Зараз з ними та їхніми батьками працюють слідчі та ювенальні поліціянти, які встановлять мотиви малолітніх зловмисників.

Раніше у Вінницькій області підліток пошкодив 15 надгробних плит на двох кладовищах.

У Харківській області діти влаштували погром на кладовищі.