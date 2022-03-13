У Закарпатській області діти влаштували погром на кладовищі

Останнім часом почастішали погроми на кладовищах. Причому відбуваються вони не з якоюсь певною метою, а просто від неробства. Найжахливіше, що часто цей злочин скоюють навіть не підлітки, які поводяться агресивно, а малолітні діти.
Так, в Мукачівському районі на Закарпатті троє малолітніх хлопців пошкодили чотири надгробних пам'ятники і на 17 пам'ятниках пошкодили вази для квітів. З ними працюють ювенальні поліціянти. Про це повідомляє пресслужба поліції Закарпатській області.
Встановлено, що на чотирьох надмогильних пам'ятниках повалені стели, на яких нанесені написи померлих, а також на сімнадцяти надгробних пам'ятниках пошкоджені вази для квітів.
Відзначається, що до наруги над могилами причетні троє малолітніх жителів району, віком від 9 до 13 років. Зараз з ними та їхніми батьками працюють слідчі та ювенальні поліціянти, які встановлять мотиви малолітніх зловмисників.
Раніше у Вінницькій області підліток пошкодив 15 надгробних плит на двох кладовищах.
У Харківській області діти влаштували погром на кладовищі.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі